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В Ростове за массовое убийство в Волновахе осудили на пожизненное двоих военных

Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению Станислава Рау и Антона Сопова, признанных виновными по делу о массовом убийстве в Волновахе (ДНР). Об этом сообщает «Ъ».

По версии следствия, в ночь на 28 октября 2023 года фигуранты проникли в частный дом семьи Копканец и убили всех находившихся в коттедже людей. Жертвами преступников стали 53-летний Эдуард Капканец, его супруга Татьяна, два их взрослых сына со своими женами, девятилетняя внучка, четырехлетний внук и еще один дальний родственник семьи.

Южный окружной военный суд начал рассматривать дело в июле, слушания проходили в закрытом режиме по ходатайству гособвинителя. Источник «Ъ», знакомый с ходом судебного следствия, сообщил, что подсудимые своей вины не признали и намерены обжаловать приговор.