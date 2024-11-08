В Ростове за массовое убийство в Волновахе осудили на пожизненное двоих военных

По версии следствия, в ночь на 28 октября 2023 года фигуранты проникли в частный дом семьи Копканец и убили всех находившихся в коттедже людей. Жертвами преступников стали 53-летний Эдуард Капканец, его супруга Татьяна, два их взрослых сына со своими женами, девятилетняя внучка, четырехлетний внук и еще один дальний родственник семьи.