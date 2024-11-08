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УВД ВГА Харьковской области раскрыло личности украинских летчиков F-16

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Стали известны имена трех украинских членов экипажей истребителей F-16, сообщило Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области в Telegram-канале.

Источник: Владимир Зеленский

«В ходе конфиденциальных контактов с высокопоставленным военнослужащим одной из бригад Вооруженных сил Украины получены данные граждан Украины, которые на данный момент входят в состав экипажей американских истребителей F-16», — говорится в сообщении.

УВД опубликовало эту информацию:

  • подполковник Климов Олег Валерьевич — командир звена эскадрильи 831-й бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных сил ВСУ;
  • капитан Коляда Максим Михайлович — командир звена 39-й отдельной эскадрильи 40-й бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных сил ВСУ;
  • Белокаменский Андрей Анатольевич — старший техник обслуживания авиационного вооружения инженерно-авиационной службы эскадрильи 204-й бригады тактической авиации воздушного командования «Запад» Воздушных сил ВСУ.

Поставить Украине несколько десятков истребителей F-16 обещали Нидерланды и Дания, они уже передали часть машин ВСУ.

Как подчеркивал Владимир Путин, поставка этих самолетов не изменит ситуацию на поле боя, их ждет такая же судьба, как и другую западную технику: Россия будет их уничтожать.

Структуру Управления внутренних дел создали в апреле 2023 года на освобожденной части Харьковской области.