«В ходе конфиденциальных контактов с высокопоставленным военнослужащим одной из бригад Вооруженных сил Украины получены данные граждан Украины, которые на данный момент входят в состав экипажей американских истребителей F-16», — говорится в сообщении.
УВД опубликовало эту информацию:
- подполковник Климов Олег Валерьевич — командир звена эскадрильи 831-й бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных сил ВСУ;
- капитан Коляда Максим Михайлович — командир звена 39-й отдельной эскадрильи 40-й бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных сил ВСУ;
- Белокаменский Андрей Анатольевич — старший техник обслуживания авиационного вооружения инженерно-авиационной службы эскадрильи 204-й бригады тактической авиации воздушного командования «Запад» Воздушных сил ВСУ.
Поставить Украине несколько десятков истребителей F-16 обещали Нидерланды и Дания, они уже передали часть машин ВСУ.
Как подчеркивал Владимир Путин, поставка этих самолетов не изменит ситуацию на поле боя, их ждет такая же судьба, как и другую западную технику: Россия будет их уничтожать.
Структуру Управления внутренних дел создали в апреле 2023 года на освобожденной части Харьковской области.