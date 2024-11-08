Ход операции по уничтожению ВСУ
Группировка войск «Север» отразила 11 контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Российские войска продолжили наступление, нанося удары по украинским формированиям в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Также была предотвращена попытка прорыва ВСУ через госграницу у населенного пункта Новый Путь. Армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в Курской области. Операция по ликвидации украинских формирований продолжается.
Потери ВСУ за сутки составили свыше 300 человек, а также 4 танка, 6 боевых машин пехоты, 6 боевых бронированных машин, 2 миномета и 11 автомобилей. Двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 30 500 человек. Уничтожено 189 танков, 121 боевую машину пехоты, 107 бронетранспортеров, 1 094 боевые бронированные машины, 829 автомобилей, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, 1 установку разминирования УР-77, а также 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Уничтожение FPV-дроном орудия ВСУ в курском приграничье
Российский FPV-дрон уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Курской области. Цель обнаружили средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север», после чего орудие было поражено точным ударом.
Использование ВСУ бойцов теробороны в Курской области
ВСУ используют мобилизованных из теробороны для проведения разведки боем в Курской области, сообщили в российских силовых структурах. По словам мобилизованных, их заставляют идти в бой под угрозой расправы, рассказал доброволец 115-й бригады теробороны Украины Дмитрий Коротко.
Дело против грузинского наемника
В отношении наемника из Грузии Алекси Бибичадзе, участвовавшего в составе ВСУ в вооруженном конфликте на территории Курской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК РФ. Бибичадзе подозревается (заочно) в убийстве, незаконном хранении оружия, пересечении госграницы РФ и др. Следствие продолжает устанавливать его местонахождение и обстоятельства преступлений.