С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 30 500 человек. Уничтожено 189 танков, 121 боевую машину пехоты, 107 бронетранспортеров, 1 094 боевые бронированные машины, 829 автомобилей, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, 1 установку разминирования УР-77, а также 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.