Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украину обвинили в использовании пленных как щита в Курской области

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала текущее состояние конфликта на Украине. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Захарова заявила, что военные Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины использую пленных как щит в Курской области.

«Трусливые боевики из сил специальных операций ГУР Минобороны Украины в Курской области используют в качестве живого щита наших пленных солдат — гонят их впереди себя, предварительно обвесив “поясами смертников” с детонируемой при попытке бегства или встрече с российскими военными взрывчаткой», — отметила она.

Ранее военкор Марат Хайруллин заявил, что главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский хочет вывести войска из Курской области. Однако он не может это сделать.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Судьба многих граждан до сих пор остается неизвестной.

Захарова Мария