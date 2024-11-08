Захарова заявила, что военные Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины использую пленных как щит в Курской области.
«Трусливые боевики из сил специальных операций ГУР Минобороны Украины в Курской области используют в качестве живого щита наших пленных солдат — гонят их впереди себя, предварительно обвесив “поясами смертников” с детонируемой при попытке бегства или встрече с российскими военными взрывчаткой», — отметила она.
Ранее военкор Марат Хайруллин заявил, что главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский хочет вывести войска из Курской области. Однако он не может это сделать.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Судьба многих граждан до сих пор остается неизвестной.