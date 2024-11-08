Украину обвинили в использовании пленных как щита в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Судьба многих граждан до сих пор остается неизвестной.