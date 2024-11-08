Ранее президент РФ Владимир Путин, рассуждая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» о действиях украинских войск в Курской области, заявил, что им приказано из-за океана держаться любой ценой хотя бы до выборов в США, чтобы показать, что «все усилия демократической администрации, администрации Демпартии на киевском направлении, на украинском направлении были не напрасными». По словам российского лидера, решения украинских войск в Курской области продиктованы не военными соображениями, а политическими. Потери украинских войск, которые зашли в Курскую область, по его словам, составили свыше 30 тысяч человек, что больше, чем за весь 2023 год.