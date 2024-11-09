WP назвала ситуацию в Курской области для ВСУ «адской»

Двое украинских военных, беседовавших с журналистами, отметили, что при повторной отправке бойцов после потерь, понесенных в августе, условия стали тяжелее, чем в начале операции. Один из украинских военнослужащих признал, что они столкнулись с тем, что нужно «начинать все сначала».