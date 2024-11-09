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WP назвала ситуацию в Курской области для ВСУ «адской»

Ситуация для ВСУ оказалась «намного сложнее», чем в начале августа.

Для украинских военных ситуация в Курской области складывается тяжелая и абсолютно ужасная, бои для украинских военных — «адские». Об этом пишет американское издание Washington Post.

Двое украинских военных, беседовавших с журналистами, отметили, что при повторной отправке бойцов после потерь, понесенных в августе, условия стали тяжелее, чем в начале операции. Один из украинских военнослужащих признал, что они столкнулись с тем, что нужно «начинать все сначала».

В материале также говорится, что боевые действия за Курскую область напряженные и зачастую трудные для украинской стороны. Эвакуированные в госпиталях Сумской области солдаты находятся в «адских» условиях.

Накануне в Курской области российским военным удалось выбить подразделения ВСУ из деревень Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина.