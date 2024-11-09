Минобороны: за сутки над регионами РФ уничтожили 19 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за 24 часа ликвидировали 19 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на территории Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о беспилотниках самолётного типа.
В ночное время ВС РФ сбили 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Шесть беспилотников были перехвачены над Воронежской областью, ещё шесть — над Саратовской областью. Четыре БПЛА уничтожены в Белгородской области, ещё один беспилотник ликвидирован под Брянском.
Днём российские военные сбили два беспилотных летательных аппарата в Белгородской области.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что часть обломков беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины упала в промышленной зоне в Саратове.