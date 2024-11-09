Служащие в Росгвардии женщины будут носить шляпы вместо пилоток

Служащим в Росгвардии женщинам теперь положено носить шляпы вместо пилоток, говорится в правительственном постановлении, опубликованном на официальном портале информации.
Согласно тексту документа, вместо пилотки предусмотрена шерстяная синяя шляпа с краповыми кантами (красными для высшего начальствующего состава) и кокардой.
Кроме того, постановление устанавливает, что мужчины и женщины в Росгвардии будут носить повседневную форму в виде синего костюма и синих брюк, а начальствующий состав — форму с кантами и лампасами.
В документе также отмечается, что все расходы на внесение изменений будут покрываться без привлечения дополнительных средств из федерального бюджета.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о вступлении трех женщин в формируемый добровольческий отряд «Барс-Белгород».