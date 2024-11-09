В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников

В пятницу в 23.52 мск губернатор сообщал об уничтожении одного БПЛА над территорией региона, пострадавших нет. Позже в ночь на субботу он сообщил об уничтожении еще трех. Затем силы ПВО уничтожили еще три беспилотника.
«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз в Telegram-канале.