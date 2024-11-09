Мощный взрыв раздался в Одессе на фоне воздушной тревоги

Сильный взрыв прогремел на территории украинской Одессы. Подробности сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники и очевидцев.
По данным информаторов, громкие звуки раздавались в городе в ночь на 9 ноября.
«Сильный взрыв в Одессе», — указано в сообщении.
При этом свои данные обновило украинское министерство цифровой трансформации. По официальным сведениям, в Одесской области работает воздушная тревога. Она объявлена также в семи других регионах страны.
Позже местные СМИ добавили, что взрывы продолжаются. Прозвучало уже несколько серий.
Ранее сообщалось, что в пригородах украинской столицы и Киеве произошли взрывы. В Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.