Богомаз: в Брянской области уничтожили 15 беспилотников ВСУ

Российские военные ликвидировали 15 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Брянской области, проинформировал глава региона Александр Богомаз.
ВСУ атакавали Брянскую область в ночь на субботу. О первом сбитом беспилотнике стало известно в 23:52. Затем Богомаз сообщил о трёх ликвидированных БПЛА, спустя 18 минут в регионе сбили ещё три дрона.
В 02:12 губернатор заявил, что военные ликвидировали ещё восемь беспилотников.
«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БпЛА над территорией Брянской области. Ещё восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в Telegram.
Богомаз подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что за сутки над регионами РФ уничтожили 19 беспилотников Вооружённых сил Украины.