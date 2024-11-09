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Богомаз: в Брянской области уничтожили 15 беспилотников ВСУ

В результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российские военные ликвидировали 15 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Брянской области, проинформировал глава региона Александр Богомаз.

ВСУ атакавали Брянскую область в ночь на субботу. О первом сбитом беспилотнике стало известно в 23:52. Затем Богомаз сообщил о трёх ликвидированных БПЛА, спустя 18 минут в регионе сбили ещё три дрона.

В 02:12 губернатор заявил, что военные ликвидировали ещё восемь беспилотников.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БпЛА над территорией Брянской области. Ещё восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в Telegram.

Богомаз подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что за сутки над регионами РФ уничтожили 19 беспилотников Вооружённых сил Украины.