Reuters: российские войска приблизились к городу Курахово в ДНР

Российские силы продолжают работу у города Курахово в ДНР. Подробности озвучили источники агентства Reuters.
По данным СМИ, Вооруженные силы России приблизились к Курахово с северо-запада. Сейчас там ведутся ожесточенные бои. Пока Минобороны РФ информацию не подтвердило.
«Российские войска приближаются к освобождению крупного города на восточном направлении», — указано в сообщении.
Авторы ссылаются на блогеров со стороны России и Украины. Все подтверждают, что силы ВС РФ вошли в село Сонцовка.
Украинские бойцы отмечают, что российские военные прорвали украинскую оборону. Официальный Киев же не признал, что ВС РФ закрепились в селе и взяли населенный пункт под свой контроль.