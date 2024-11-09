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Reuters: российские войска приблизились к городу Курахово в ДНР

На подходе к населенному пункту ведутся ожесточенные бои.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы продолжают работу у города Курахово в ДНР. Подробности озвучили источники агентства Reuters.

По данным СМИ, Вооруженные силы России приблизились к Курахово с северо-запада. Сейчас там ведутся ожесточенные бои. Пока Минобороны РФ информацию не подтвердило.

«Российские войска приближаются к освобождению крупного города на восточном направлении», — указано в сообщении.

Авторы ссылаются на блогеров со стороны России и Украины. Все подтверждают, что силы ВС РФ вошли в село Сонцовка.

Украинские бойцы отмечают, что российские военные прорвали украинскую оборону. Официальный Киев же не признал, что ВС РФ закрепились в селе и взяли населенный пункт под свой контроль.