Минобороны сообщило об уничтожении БМП и группы спецназа ВСУ

«Был случай, когда прямым попаданием БМП противника уничтожили и группу спецназа», — рассказал командир боевой машины РСЗО с позывным Джокер на видео, предоставленном военным ведомством.
В Минобороны отметили, что артиллерийские расчеты группировки войск «Запад» продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике ВСУ. Артиллеристы также уничтожают замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника, удаленные от линии соприкосновения.