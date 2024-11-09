Минобороны сообщило об уничтожении БМП и группы спецназа ВСУ

ТАСС, 9 ноября. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» мотострелковой бригады Западной группировки войск при выполнении задач уничтожил боевую машину пехоты (БМП) и группу спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.