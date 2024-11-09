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Минобороны сообщило об уничтожении БМП и группы спецназа ВСУ

ТАСС, 9 ноября. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» мотострелковой бригады Западной группировки войск при выполнении задач уничтожил боевую машину пехоты (БМП) и группу спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Был случай, когда прямым попаданием БМП противника уничтожили и группу спецназа», — рассказал командир боевой машины РСЗО с позывным Джокер на видео, предоставленном военным ведомством.

В Минобороны отметили, что артиллерийские расчеты группировки войск «Запад» продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике ВСУ. Артиллеристы также уничтожают замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника, удаленные от линии соприкосновения.