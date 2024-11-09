Группировка войск «Центр» нанесла поражение подразделениям 5 украинских бригад

«Группировка войск “Центр” продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированиям 23-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 109-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ, 12-й бригады Нацгвардии Украины в районах Дзержинска, Сухой Балки, Воздвиженки, Вознесенки, Ильинки», — сказал он.
По словам офицера, отражены 10 контратак штурмовых групп 42-й, 100-й, 117-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. «Противник потерял до 460 военнослужащих, бронетранспортер М-113, 3 боевые бронированные машины “Хамви” и “Козак”, 7 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня “Град”, гаубицу М777, 2 гаубицы “Мста-Б”, орудие Д-20 и орудие М-119», — отметил Савчук.