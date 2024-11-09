Разведчикам группировки войск «Центр» вручили госнаграды

В военном ведомстве напомнили, что работа разведчиков требует высшего уровня подготовки и наибольшей ответственности, они действуют в близком контакте с противником, совершают рейды в его тылы, организовывают засады на маршрутах колонн, выполняют корректировку артиллерийского огня и производят объективный контроль поражения целей. Все эти задачи сопряжены с большим риском для жизни и могут быть выполнены только высококвалифицированными профессионалами.