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Разведчикам группировки войск «Центр» вручили госнаграды

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения государственных наград военнослужащим подразделений разведки группировки войск «Центр» состоялась в тыловом районе на Красноармейском направлении в зоне проведения СВО, сообщает Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«За проявленную самоотверженность и героизм в ходе выполнения боевых задач военнослужащим были вручены медали “За отвагу” и “За храбрость”, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве напомнили, что работа разведчиков требует высшего уровня подготовки и наибольшей ответственности, они действуют в близком контакте с противником, совершают рейды в его тылы, организовывают засады на маршрутах колонн, выполняют корректировку артиллерийского огня и производят объективный контроль поражения целей. Все эти задачи сопряжены с большим риском для жизни и могут быть выполнены только высококвалифицированными профессионалами.