В Запорожской области развернули блиндажи для проживания бойцов

«Я рассчитываю, сколько у меня человек, и высчитываю. Вот, допустим, сегодня у меня суп картофельный с макаронными изделиями, а на второе — каша гречневая с консервами мясными», — рассказал военный повар Станислав. Как уточнили в Минобороны РФ, до СВО он проходил срочную службу в пограничных войсках в должности повара, после работал в сельском хозяйстве, а теперь по своему желанию трудится для нужд фронта.