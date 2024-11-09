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В Запорожской области развернули блиндажи для проживания бойцов

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Военнослужащие хозяйственного взвода роты материального обеспечения группировки войск «Днепр» развернули в тыловой зоне специальной военной операции в Запорожской области блиндажи для проживания бойцов с учетом комфортного отдыха, сообщили в министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие группировки войск “Днепр” продемонстрировали условия проживания в тыловой зоне специальной военной операции в Запорожской области. Здесь военнослужащие хозяйственного взвода роты материального обеспечения развернули блиндажи для проживания, места для стирки белья, кухню и склад продовольствия… В блиндажах для проживания оборудовано все для комфортного отдыха бойцов после выполнения боевых задач. Уютные спальные места, печи на дровах для обогрева, полки с книгами и место для чаепития», — говорится в сообщении.

Также рота материального обеспечения обустроила полевую кухню в отдельном блиндаже, которая выполняет все функции по приготовлению пищи. Рядом с кухней обустроена столовая с располагающим интерьером.

«Я рассчитываю, сколько у меня человек, и высчитываю. Вот, допустим, сегодня у меня суп картофельный с макаронными изделиями, а на второе — каша гречневая с консервами мясными», — рассказал военный повар Станислав. Как уточнили в Минобороны РФ, до СВО он проходил срочную службу в пограничных войсках в должности повара, после работал в сельском хозяйстве, а теперь по своему желанию трудится для нужд фронта.

«Кроме подготовки благоприятных условий для бойцов, прибывших на отдых, личный состав роты материального обеспечения занимается подвозом боеприпасов, горючего и другого военно-технического имущества на линию боевого соприкосновения», — добавили в министерстве.