Расчёты «Града» уничтожили группу спецназа ВСУ на купянском участке

Российские военные ликвидировали группу спецназа Вооружённых сил Украины на купянском направлении, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли расчёты реактивных систем залпового огня «Град» мотострелковой бригады группировки войск «Запад».
«В ходе выполнения боевых задач расчёты РСЗО “Град” мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск “Запад” уничтожили боевую бронированную технику, скопление живой силы и группу спецназа ВСУ в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что экипажи вертолётов Ка-52 («Аллигатор») и Ми-28 («Ночной охотник») нанесли удар по укрепрайону Вооружённых сил Украины.