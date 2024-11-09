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Глава Васильевского округа опровергла публикации об успехах украинских ДРГ

ВАСИЛЬЕВКА /Запорожская область/, 9 ноября. /ТАСС/. Глава администрации Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко в разговоре с ТАСС опровергла сообщения о прорывах украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и отметила, что граница в районе Васильевки защищена надежно.

Источник: РИА "Новости"

«С той стороны много чего пишут, в том числе, что их ДРГ прорвались. Но наши рубежи настолько хорошо защищены, что как бы им ни хотелось этого, ничего не получится. И даже если секретным образом они попытаются что-то реализовать, то это выявят наши силовики: МВД, ФСБ, Росгвардия. А учитывая, что подразделения Росгвардии у нас из Чечни, то это ребята, которые привыкли выполнять реальные задачи и никакие ДРГ они сюда не пропустят», — подчеркнула она.

По словам главы муниципального округа, все жители чувствуют себя защищенными от действий диверсантов.