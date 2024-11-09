Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тульской области силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. ПВО пресекла попытку атаки БПЛА в Тульской области, предварительно, повреждено остекление частного дома, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Источник: © РИА Новости

Ночью в субботу на территории региона объявлялась опасность атаки БПЛА, она длилась чуть более четырех с половиной часов.

«Сегодня ночью на территории Тульской области подразделениями ПВО Минобороны России пресечена атака противника с использованием БПЛА. По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление частного дома, пострадавших нет», — написал Миляев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что на месте работают специалисты оперативных служб, ситуация находится под контролем.