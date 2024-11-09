В Тульской области силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА

Ночью в субботу на территории региона объявлялась опасность атаки БПЛА, она длилась чуть более четырех с половиной часов.
«Сегодня ночью на территории Тульской области подразделениями ПВО Минобороны России пресечена атака противника с использованием БПЛА. По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление частного дома, пострадавших нет», — написал Миляев в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что на месте работают специалисты оперативных служб, ситуация находится под контролем.