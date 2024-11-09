Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА над регионами России

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 50 украинских БПЛА: 28 БПЛА — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Курской области, четыре — над территорией Новгородской области, два — над территорией Смоленской области, два — над территорией Тульской области и по одному — над территориями Орловской и Тверской областей», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что киевский режим пытался атаковать объекты на территории РФ с помощью дронов самолетного типа.
Ранее, 7 ноября, сообщалось, что средства ПВО в течение ночи уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над Воронежской и Белгородской областями.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.