Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА над регионами России

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 50 украинских БПЛА: 28 БПЛА — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Курской области, четыре — над территорией Новгородской области, два — над территорией Смоленской области, два — над территорией Тульской области и по одному — над территориями Орловской и Тверской областей», — говорится в сообщении в Telegram-канале.