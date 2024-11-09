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На юге Часова Яра ударом «Ланцета» уничтожили танк ВСУ

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен ударом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Ланцет» на юге Часова Яра.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили ТАСС в мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск.

«Наши операторы БПЛА “Ланцет” уничтожили вражеский танк на юге Часова Яра. Экипаж погиб на месте», — сообщили в дивизии.