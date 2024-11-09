Минометчики «Арбата» поразили пехоту ВСУ в районе Плехово в Курской области

Расчет 120-мм миномета выпустил три мины, первая была пристрелочная, а две попали по цели, что подтвердили операторы беспилотных летательных аппаратов, корректировавшие огонь. После второго выстрела в районе нахождения миномета начали работать FPV-дроны противника. По словам начальника артиллерии батальона с позывным Барс, возможно, это было связано с результативной стрельбой миномета. Дроны не смогли засечь позицию миномета. В перерывах между ведением огня расчет старается не передвигаться по позициям и находится в подвалах или под навесами.