Минометчики «Арбата» поразили пехоту ВСУ в районе Плехово в Курской области

«Работать будем по скоплению пехоты в блиндажах, окопах [в районе населенного пункта Плехово]. Их там много сидит. Работаем каждый день. Противник агрессивный, отвечает FPV-дронами, артиллерией», — рассказал ТАСС наводчик миномета с позывным Дорик.
Расчет 120-мм миномета выпустил три мины, первая была пристрелочная, а две попали по цели, что подтвердили операторы беспилотных летательных аппаратов, корректировавшие огонь. После второго выстрела в районе нахождения миномета начали работать FPV-дроны противника. По словам начальника артиллерии батальона с позывным Барс, возможно, это было связано с результативной стрельбой миномета. Дроны не смогли засечь позицию миномета. В перерывах между ведением огня расчет старается не передвигаться по позициям и находится в подвалах или под навесами.
«Недавно ребята поддерживали работу наших штурмовиков. Штурмовики, которые были там, сказали, что поражение целей было изумительно и у врага были потери. Ребята отработали очень эффективно. Есть у нас штурмовик, Цимля позывной, он сказал, когда выйдет, обнимет минометчиков так сильно, что аж ребра поломает от их хорошей работы. Это было сказано любя», — добавил Барс.