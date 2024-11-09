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221 минуту продержался режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области 9 ноября

Обошлось без последствий на земле.

В Воронежской области на протяжении более трех часов сохранялся режим опасности атаки БПЛА ночью 9 ноября. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Он действовал с 2:50 до 6:31.

Жителям региона советовали перейти в помещение без окон со сплошными стенами (в коридор, ванную, кладовую). Тем же, кто находился на улице, следовало зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Как сообщалось ранее, власти просят воронежцев не публиковать фото и видео с мест падения обломков БПЛА. Такими действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб.

Подробнее о поведении при атаке беспилотников можно почитать по ссылке. Ни в коем случае нельзя трогать обломки дронов, не стоит даже приближаться к ним. В любой сложной ситуации звоните по номеру 112.