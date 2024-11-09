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Российские войска ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетики, военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники ВСУ, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах», — говорится в сводке.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили два снаряда американской РСЗО HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа.

Всего с начала спецоперации удалось уничтожить:

  • 648 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 35 476 дронов;
  • 585 зенитных ракетных комплексов;
  • 19 151 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1486 боевых машин реактивных систем залпового огня;
  • 17 501 орудие полевой артиллерии и минометов;
  • 28 116 военных автомобилей.