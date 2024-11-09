Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области за сутки

«Подразделениями группировки отражены семь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Старая Сорочина», — говорится в сводке.
Потери украинской армии в этом районе составили:
- около 60 человек убитыми и ранеными;
- две боевые машины пехоты;
- боевая бронированная машина;
- автомобиль.
При этом бойцы «Севера» продолжили наступление и нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.
В целом ВСУ за сутки потеряли в приграничных районах Курской области:
- более 300 солдат;
- две БМП;
- боевую бронированную машину;
- шесть минометов;
- две станции радиоэлектронной борьбы;
- четыре автомобиля.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев в курском приграничье противник потерял более 30,8 тысячи военнослужащих, 189 танков и тысячи единиц другой техники.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.