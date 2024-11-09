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Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области за сутки

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Группировка войск «Север» отразила семь контратак и сорвала атаки ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки отражены семь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Старая Сорочина», — говорится в сводке.

Потери украинской армии в этом районе составили:

  • около 60 человек убитыми и ранеными;
  • две боевые машины пехоты;
  • боевая бронированная машина;
  • автомобиль.

При этом бойцы «Севера» продолжили наступление и нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.

В целом ВСУ за сутки потеряли в приграничных районах Курской области:

  • более 300 солдат;
  • две БМП;
  • боевую бронированную машину;
  • шесть минометов;
  • две станции радиоэлектронной борьбы;
  • четыре автомобиля.

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев в курском приграничье противник потерял более 30,8 тысячи военнослужащих, 189 танков и тысячи единиц другой техники.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.