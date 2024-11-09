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МО показало удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Минобороны России показало кадры нанесения ракетного удара российскими военными по пункту временной дислокации подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Средствами воздушной разведки подразделением группировки войск «Север» было обнаружено скопление живой силы и техники ВСУ в регионе. Поражение мест временного размещения личного состава и боевой техники противника фиксировалось средствами объективного контроля в режиме реального времени.