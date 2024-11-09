Что известно о ситуации в Курской области

ВСУ за сутки потеряли свыше 300 военных в ходе боевых действий на курском направлении.
ТАСС собрал основное о ситуации в регионе.
Отражение контратак
Российские военные за сутки отразили семь контратак ВСУ в Курской области, сорвали атаки.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий.
Удары авиации и артиллерии
Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии за сутки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й, 118-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово и Суджа.
Экипаж вертолета Ка-52М в составе смешанной тактической группы уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области.
В Минобороны РФ отметили, что после удара экипажи Ка-52М выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
Потери ВСУ
За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, а также шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 30 800 военнослужащих, 189 танков, 123 боевые машины пехоты, 107 бронетранспортеров, 1 095 боевых бронированных машин, 833 автомобиля, 262 артиллерийских орудия.