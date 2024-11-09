Что известно о ситуации в Курской области

Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии за сутки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й, 118-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово и Суджа.