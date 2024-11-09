Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на село в Белгородской области

Как уточнил Гладков, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывные устройства во двор частного дома, где в это время находились мужчина и женщина.
«Они доставлены в Волоконовскую ЦРБ. Врачи диагностировали у женщины ранение стопы, у мужчины — слепое осколочное ранение ноги», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Третий пострадавший мирный житель получил осколочные ранения. Бригада «скорой» доставила его в Валуйскую центральную районную больницу.
Ранее, 7 ноября, Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили 15 украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.