При ударе ВСУ по ПВР в Новой Каховке погиб человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены после удара ВСУ по пункту временного размещения населения (ПВР) в Новой Каховке Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.