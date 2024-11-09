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При ударе ВСУ по ПВР в Новой Каховке погиб человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены после удара ВСУ по пункту временного размещения населения (ПВР) в Новой Каховке Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня противник обстрелял из гаубиц пункт временного размещения и распределения населения в Новой Каховке — погиб мужчина 1956 г.р. Два человека (мужчина и женщина) ранены», — написал Сальдо.

По его словам, повреждены стены и окна здания. Отдельные снаряды не взорвались и были обезврежены сапёрами.

«Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, медики делают всё возможное для их скорейшего выздоровления. Остальные граждане, проживавшие в ПВР, переселены в другие помещения», — подчеркнул губернатор.