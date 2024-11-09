Российский боец три недели отбивал атаки ВСУ и питался одним луком

По данным канала, боец Закарья остался на поле боя один — остальные солдаты из его группы перестали выходить на связь после шквального огня противника. Следующие три недели военный отбивал все атаки ВСУ, находясь на позиции без еды и воды.
«Разведчики с помощью дрона смогли обнаружить воина, после чего стали организовывать эвакуацию. Закарья уже находится в безопасном месте под наблюдением медиков», — пишет Readovka.
Ранее 9 ноября Министерство обороны сообщило, что боец Вячеслав Мозговенко получил звание Героя России за героическое спасение жизни сослуживцев в зоне специальной военной операции. Солдат спас восьмерых военнослужащих, отбив украинский дрон рукой.