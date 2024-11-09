При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

«Дроны ВСУ продолжают атаки по нашей территории. Ранены два мирных жителя. В селе Устинка Белгородского района дрон-камикадзе нанёс удар по припаркованному легковому автомобилю. В результате атаки ранена женщина. Пострадавшая с осколочными ранениями обеих ног госпитализирована… Транспортное средство повреждено. В селе Цаповка Борисовского района в результате атаки FPV-дрона был ранен боец самообороны. Мужчину с минно-взрывной травмой доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. После оказания первой помощи он будет проходить лечение амбулаторно», — написал Гладков.