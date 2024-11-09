Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Два мирных жителя ранены при атаке дронов ВСУ в Белгородской области, они доставлены в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Дроны ВСУ продолжают атаки по нашей территории. Ранены два мирных жителя. В селе Устинка Белгородского района дрон-камикадзе нанёс удар по припаркованному легковому автомобилю. В результате атаки ранена женщина. Пострадавшая с осколочными ранениями обеих ног госпитализирована… Транспортное средство повреждено. В селе Цаповка Борисовского района в результате атаки FPV-дрона был ранен боец самообороны. Мужчину с минно-взрывной травмой доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. После оказания первой помощи он будет проходить лечение амбулаторно», — написал Гладков.

Глава региона добавил, что в селе Репяховка Краснояружского района в результате сброса взрывного устройства с FPV-дрона повреждены коммерческий объект и легковой автомобиль.