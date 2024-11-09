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Сырский заявил командующему силами США в Европе о сложной ситуации на фронте

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в телефонном разговоре проинформировал главнокомандующего Объединенными ВС НАТО в Европе, одновременно возглавляющего Европейское командование ВС США, генерала Кристофера Каволи о сохраняющейся сложной ситуации на линии фронта.

Источник: AP 2024

31 октября Сырский в ходе телефонного разговора с Каволи сообщал о тяжелых боях на всей протяженности линии боевого соприкосновения.

«Провел очередной телефонный разговор с командующим Вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи. В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остается сложной», — написал Сырский на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

2 ноября Сырский в ходе встречи с делегацией Вооруженных сил Чехии во главе с начальником Генштаба Карелом Ржегкой заявил, что украинская армия столкнулась с одним из самых мощных наступлений российских военных с февраля 2022 года. 6 ноября Генеральный штаб ВСУ также называл тяжелой обстановку на всей линии боевого соприкосновения, отдельно выделив два направления: кураховское и красноармейское. Обстановку на первом из них тогда назвали напряженной, а на втором было «горячее всего».

НАТО