Сырский заявил командующему силами США в Европе о сложной ситуации на фронте

31 октября Сырский в ходе телефонного разговора с Каволи сообщал о тяжелых боях на всей протяженности линии боевого соприкосновения.
«Провел очередной телефонный разговор с командующим Вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи. В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остается сложной», — написал Сырский на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
2 ноября Сырский в ходе встречи с делегацией Вооруженных сил Чехии во главе с начальником Генштаба Карелом Ржегкой заявил, что украинская армия столкнулась с одним из самых мощных наступлений российских военных с февраля 2022 года. 6 ноября Генеральный штаб ВСУ также называл тяжелой обстановку на всей линии боевого соприкосновения, отдельно выделив два направления: кураховское и красноармейское. Обстановку на первом из них тогда назвали напряженной, а на втором было «горячее всего».