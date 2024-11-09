Сырский заявил командующему силами США в Европе о сложной ситуации на фронте

2 ноября Сырский в ходе встречи с делегацией Вооруженных сил Чехии во главе с начальником Генштаба Карелом Ржегкой заявил, что украинская армия столкнулась с одним из самых мощных наступлений российских военных с февраля 2022 года. 6 ноября Генеральный штаб ВСУ также называл тяжелой обстановку на всей линии боевого соприкосновения, отдельно выделив два направления: кураховское и красноармейское. Обстановку на первом из них тогда назвали напряженной, а на втором было «горячее всего».