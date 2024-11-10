Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Накануне, 9 ноября, сообщалось о взрыве в Харькове, а также о взрывах в Черкасской и Тернопольской областях на фоне объявленной воздушной тревоги. Тогда же на Украине взрывы звучали в Харькове, Винницкой области и Одессе.