Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

«В Одессе были слышны взрывы», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Спустя несколько минут стало известно о новом взрыве в городе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги также звучит в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.
В Министерстве обороны РФ информацию о взрывах не комментировали.
Накануне, 9 ноября, сообщалось о взрыве в Харькове, а также о взрывах в Черкасской и Тернопольской областях на фоне объявленной воздушной тревоги. Тогда же на Украине взрывы звучали в Харькове, Винницкой области и Одессе.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по военным объектам и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.