При обстреле Горловки пострадал беженец из Дзержинска

В комнате, где разорвался снаряд, зафиксированы многочисленные осколки и капли крови, что указывает на то, что пострадавший находился на кровати в момент взрыва. В результате взрывной волны мужчина получил серьезные травмы, а около 20 квартир понесли различные повреждения.