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При обстреле Горловки пострадал беженец из Дзержинска

Около 20 квартир жилого дома понесли различные повреждения.

Украинские военные подвергли центр Горловки артиллерийскому обстрелу. Один из снарядов угодил в многоэтажный жилой дом, в результате чего пострадал человек, который ранее перебрался из города Дзержинск (украинское название Торецк).

«Они — беженцы с Дзержинска, и парень получил ранение, я вызывала скорую, его забирали. Был ранен сын, его мать тут так кричала: “Вызовите скорую, помогите”. Я и вызвала скорую», — рассказала РИА Новости очевидица произошедшего.

В комнате, где разорвался снаряд, зафиксированы многочисленные осколки и капли крови, что указывает на то, что пострадавший находился на кровати в момент взрыва. В результате взрывной волны мужчина получил серьезные травмы, а около 20 квартир понесли различные повреждения.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о массированном обстреле Бердянска, который был совершён, предположительно, с использованием беспилотников-камикадзе.