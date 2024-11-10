МО РФ показало работу расчетов «Панцирь-С» в Курской области

В Минобороны отметили, что вооружение «Панцирь-С» позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. «Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за 10 с перейти из дежурного режима в боевой», — подчеркнули в военном ведомстве.