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МО РФ показало работу расчетов «Панцирь-С» в Курской области

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Ведомство поделилось видеокадрами работы расчетов ЗРПК «Панцирь-С» в курском приграничье. «Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1,4 тыс. выстрелов», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что вооружение «Панцирь-С» позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. «Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за 10 с перейти из дежурного режима в боевой», — подчеркнули в военном ведомстве.