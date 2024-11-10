Группировка «Восток» пресекла действия инженерной группы ВСУ

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротации, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Островского, Октября, Новодаровки, Зеленого Поля и Дорожнянки. Пресекли действия инженерной группы в районе Луговского», — говорится в сообщении.