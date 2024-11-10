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Группировка «Восток» пресекла действия инженерной группы ВСУ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Восток» пресекли действия инженерной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Луговское. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротации, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Островского, Октября, Новодаровки, Зеленого Поля и Дорожнянки. Пресекли действия инженерной группы в районе Луговского», — говорится в сообщении.

Чехов также сообщил, что в течение суток противник потерял четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, пункт боепитания.