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Командир расчета РЭБ рассказал о технических приемах борьбы с дронами ВСУ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Командир расчета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) группировки войск «Днепр» с позывным Змей рассказал о технических приемах борьбы с дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«Мы проводим анализ применения FPV-дронов противником, выявляя места, где они наиболее часто появляются. Плюс у нас есть свои маленькие технические секреты, которые позволяют нам вскрывать маршруты противника и выставлять на них засады», — сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что расчеты РЭБ Волгоградского мотострелкового полка группировки войск «Днепр» на каховском направлении Херсонской области совершенствуют навыки по обнаружению и подавлению беспилотников, в том числе FPV-дронов и источников радиоизлучения ВСУ. Круглосуточно они выполняют задачи по нарушению работы, уничтожению систем связи и управления ВСУ, а также РЛС и систем наведения.

В ходе отработки практических действий расчет РЭБ выставляет засаду и отрабатывает обнаружение дрона с помощью анализатора частот. Такие тренировки улучшают навыки пилотирования расчетов ударных беспилотников при воздействии приборов радиоэлектронной борьбы.

Также расчеты РЭБ проводят анализ применения FPV-дронов, чтобы оперативно и быстро реагировать на изменения частот и успешно подавлять ударные беспилотники ВСУ. Военнослужащие могут подавить радиосвязь подразделений ВСУ, обрушить их спутниковый интернет, мобильную связь. Кроме того, что важно в современных реалиях, — вести борьбу с беспилотными летательными аппаратами, подавлять их прямо в небе. Подразделения РЭБ глушат сигнал, после чего оператор теряет связь с коптером, тот зависает в небе, пока хватает заряда батареи, и падает обесточенный.