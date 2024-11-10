Командир расчета РЭБ рассказал о технических приемах борьбы с дронами ВСУ

«Мы проводим анализ применения FPV-дронов противником, выявляя места, где они наиболее часто появляются. Плюс у нас есть свои маленькие технические секреты, которые позволяют нам вскрывать маршруты противника и выставлять на них засады», — сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что расчеты РЭБ Волгоградского мотострелкового полка группировки войск «Днепр» на каховском направлении Херсонской области совершенствуют навыки по обнаружению и подавлению беспилотников, в том числе FPV-дронов и источников радиоизлучения ВСУ. Круглосуточно они выполняют задачи по нарушению работы, уничтожению систем связи и управления ВСУ, а также РЛС и систем наведения.
В ходе отработки практических действий расчет РЭБ выставляет засаду и отрабатывает обнаружение дрона с помощью анализатора частот. Такие тренировки улучшают навыки пилотирования расчетов ударных беспилотников при воздействии приборов радиоэлектронной борьбы.
Также расчеты РЭБ проводят анализ применения FPV-дронов, чтобы оперативно и быстро реагировать на изменения частот и успешно подавлять ударные беспилотники ВСУ. Военнослужащие могут подавить радиосвязь подразделений ВСУ, обрушить их спутниковый интернет, мобильную связь. Кроме того, что важно в современных реалиях, — вести борьбу с беспилотными летательными аппаратами, подавлять их прямо в небе. Подразделения РЭБ глушат сигнал, после чего оператор теряет связь с коптером, тот зависает в небе, пока хватает заряда батареи, и падает обесточенный.