Командир расчета РЭБ рассказал о технических приемах борьбы с дронами ВСУ

Также расчеты РЭБ проводят анализ применения FPV-дронов, чтобы оперативно и быстро реагировать на изменения частот и успешно подавлять ударные беспилотники ВСУ. Военнослужащие могут подавить радиосвязь подразделений ВСУ, обрушить их спутниковый интернет, мобильную связь. Кроме того, что важно в современных реалиях, — вести борьбу с беспилотными летательными аппаратами, подавлять их прямо в небе. Подразделения РЭБ глушат сигнал, после чего оператор теряет связь с коптером, тот зависает в небе, пока хватает заряда батареи, и падает обесточенный.