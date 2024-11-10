В Запорожской области десантники прошли слаживание на полигоне

Особое внимание также уделяется отработке ведения боевых действий при штурме украинских опорных пунктов и их зачистке, где десантники двигаются малыми группами. Во время боя в опорном пункте противника десантники также прикрывают друг друга, уничтожая при этом противника с близкого расстояния ручными осколочными гранатами и огнем из стрелкового оружия.