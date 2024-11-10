В Запорожской области десантники прошли слаживание на полигоне

«Военнослужащие штурмовых подразделений Новороссийского гвардейского десантно-штурмового (горного) соединения перед выполнением боевых задач на передовых позициях прошли полный курс боевой и тактической подготовки, а также отработали боевое слаживание на полигоне в тыловом районе Запорожской области. В условиях, максимально приближенных к боевым действиям, военнослужащие осуществили штурм окопа с подавлением огневыми средствами условного противника», — говорится в сообщении.
Опытные инструкторы, имеющие боевой опыт, проводят интенсивные занятия по тактической и огневой подготовке. Существенное внимание уделяется полевой медицине. Каждый военнослужащий должен уметь своевременно оказать себе и товарищу первую помощь при ранении. Программа обучения дополнена с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения.
Личный состав изучает и тренирует действия при перемещении в ходе боя в парах и группах как в светлое, так и в темное время суток с использованием приборов ночного видения и тепловизионной аппаратуры.
Особое внимание также уделяется отработке ведения боевых действий при штурме украинских опорных пунктов и их зачистке, где десантники двигаются малыми группами. Во время боя в опорном пункте противника десантники также прикрывают друг друга, уничтожая при этом противника с близкого расстояния ручными осколочными гранатами и огнем из стрелкового оружия.
Кроме того, одним из важнейших элементов подготовки стала организация взаимодействия штурмовых групп и экипажей бронегрупп десантно-штурмовых полков, которые доставляют личный состав к рубежу перехода в атаку, а также поддерживают и прикрывают их огнем при выполнении боевой задачи.
«Все быстро меняется, поэтому каждый штурм — каждая новая какая-то задача, новые какие-то элементы добавляются, которые тоже надо учитывать. Противник применяет новые средства, новую тактику, соответственно, мы подстраиваемся. У нас есть русский дух, его никогда не сломить», — отметил командир штурмовой группы с позывным «Байкал».