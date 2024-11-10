В Брянской области уничтожили три беспилотника

«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram-канале.
Богомаз добавил, что на месте работают экстренные службы.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Три беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram-канале.
Богомаз добавил, что на месте работают экстренные службы.