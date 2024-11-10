Порошенко назвал отсутствие окопов и фортификаций главным просчетом ВСУ

Экс-президент Украины Петр Порошенко* указал на ключевую ошибку украинских вооруженных сил в период конфликта — отсутствие окопов и укреплений.
По словам Порошенко, власти Украины проигнорировали предупреждения своих партнеров из США в конце 2021 года, когда они советовали рыть окопы и строить укрепления.
Порошенко напомнил о событиях 2022 года, когда украинские силы пытались перейти в наступление, а российская армия укрепляла защиту.
«Тогда были построены “линии Суровикина”. Они окапывались, а мы нет. Мы только наступали. За 2,5 года государство не закупило даже экскаваторы», — отметил бывший украинский лидер.
Ранее Порошенко выразил тревогу по поводу уменьшения финансирования обороны в проекте бюджета страны, при этом подчеркнув, что Россия активно наращивает свой военно-промышленный комплекс и увеличивает затраты на военные нужды.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.