Врио губернатора Ростовской области сообщил о ликвидации трех БПЛА ВСУ

«Сегодня ночью ВСУ попытались нанести удары беспилотниками по Каменску-Шахтинскому. Средствами радиоэлектронной борьбы атака была нейтрализована, три БПЛА самолетного типа обезврежены», — говорится в сообщении.
Он уточнил, в результате атаки украинских боевиков пострадавших и разрушений нет. Сотрудники оперативных и экстренных служб работают на местах происшествия.
Ранее, 9 ноября, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами РФ. 28 БПЛА — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Курской области, четыре — над территорией Новгородской области, два — над территорией Смоленской области, два — над территорией Тульской области и по одному — над территориями Орловской и Тверской областей.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.