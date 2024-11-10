Врио губернатора Ростовской области сообщил о ликвидации трех БПЛА ВСУ

Ранее, 9 ноября, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами РФ. 28 БПЛА — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Курской области, четыре — над территорией Новгородской области, два — над территорией Смоленской области, два — над территорией Тульской области и по одному — над территориями Орловской и Тверской областей.