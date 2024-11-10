Участник СВО встретился в Хабаровске с воспитанниками «Петрынинского центра»

Воспитанники Центра собрались в актовом зале после уроков на субботнее мероприятие, и внезапно в зал вошел высокий и стройный молодой человек в форме и с медалями на груди. В знак уважения зал встретил героя стоя, приветствуя его громкими аплодисментами. Максим шел по залу, обнимая своих педагогов, которых он любит до сих пор. В первый свой отпуск прямо с самолета он сначала заехал в Центр, а потом поспешил домой.
Герой рассказал ребятам о своих испытаниях, о том, что был таким же хулиганистым мальчишкой, как и они. Говорил о том, как важно заниматься спортом, бросать вредные привычки и, конечно же, верить в Бога, ведь без веры на войне никуда. Когда Максим уезжал на СВО, надевая крест, ему сказали: «Ты едешь не воевать и уничтожать. Ты едешь спасать». Находясь в отпуске, выпускник с мальчишками ходил в храм святого благоверного князя Александра Невского, исповедался и причащался.
Дети восхищенно слушали его рассказы, узнавали много нового о службе, и о том, как важно быть готовым защищать свою страну. Максим рассказал, как в Центре способствовали его становлению.
Ребята засыпали героя вопросами, им было интересно все: что едят бойцы, сколько спят, за что дают ордена, бывают ли батюшки в воинских частях, доходят ли их письма, посылки и окопные свечи, которые они делают своими руками.
— Дети провожали бойца бурными овациями. Они поняли, что служба на СВО — это не только тяжело и опасно, но и благородно и необходимо для обеспечения безопасности страны, и о том, как важно уважать и помогать тем, кто готов защищать их от опасности, — поделилась воспитатель Центра М. В. Ежова.