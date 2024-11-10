Участник СВО встретился в Хабаровске с воспитанниками «Петрынинского центра»

Герой рассказал ребятам о своих испытаниях, о том, что был таким же хулиганистым мальчишкой, как и они. Говорил о том, как важно заниматься спортом, бросать вредные привычки и, конечно же, верить в Бога, ведь без веры на войне никуда. Когда Максим уезжал на СВО, надевая крест, ему сказали: «Ты едешь не воевать и уничтожать. Ты едешь спасать». Находясь в отпуске, выпускник с мальчишками ходил в храм святого благоверного князя Александра Невского, исповедался и причащался.