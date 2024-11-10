Жительница Горняка рассказала об атаковавшем ее танке ВСУ

Она рассказала, что попала под обстрел, когда ехала в село Желанное, где находилась ее свекровь. «Когда он [танк] выстрелил и промахнулся по машине, снаряд пролетел мимо и упал возле моей машины, меня откинуло, и я потеряла сознание», — поделилась собеседница агентства.