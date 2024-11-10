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Жительница Горняка рассказала об атаковавшем ее танке ВСУ

Танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреливал мирных жителей в освобожденном городе Горняк в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила местная жительница в беседе с РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Она рассказала, что попала под обстрел, когда ехала в село Желанное, где находилась ее свекровь. «Когда он [танк] выстрелил и промахнулся по машине, снаряд пролетел мимо и упал возле моей машины, меня откинуло, и я потеряла сознание», — поделилась собеседница агентства.

Она добавила, что смогла самостоятельно добраться до больницы. По словам женщины, она получила контузию, у нее диагностирована акубаротравма.

В конце октября российские военные заняли Горняк, расположенный к северо-востоку от Курахово. Это крупный узел обороны ВСУ в Донбассе.