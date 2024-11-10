В Брянске после атаки БПЛА загорелись нежилые здания

«В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых строений», — написал он в своем Telegram-канале.
На месте работают все оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз. Информация о последствиях уточняется.
Ранее в этот день Богомаз сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили 14 дронов в небе над Брянской областью. Также временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали в регионе три украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений в обоих случаях не зафиксировано.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.