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В Брянске после атаки БПЛА загорелись нежилые здания

Нежилые строения загорелись в Брянске после атаки беспилотника. Об этом сообщил в воскресенье, 10 ноября, губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых строений», — написал он в своем Telegram-канале.

На месте работают все оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз. Информация о последствиях уточняется.

Ранее в этот день Богомаз сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили 14 дронов в небе над Брянской областью. Также временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали в регионе три украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений в обоих случаях не зафиксировано.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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