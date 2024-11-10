Демешин передал технику для спецоперации

В Хабаровском крае очередную партию техники для нужд спецоперации передали защитникам Родины, сообщил губернатор Хабаровского края в своем телеграм-канале Демешин.
Для отдельного ордена Кутузова гвардейского соединения Восточного военного округа было подготовлено 1000 БПЛА и 60 тепловизоров.
Как отметил глава региона, «по моему поручению создана АНО “Роботизированные комплексы Хабаровского края” с НТЦ в составе. Эта автономная некоммерческая организация — по сути “одно окно” для разработки и производства техники для нужд спецоперации. И заверяю, что мы будем наращивать объемы производства беспилотников, повышать их тактико-технические характеристики с учётом опыта бойцов, находящихся на передовой».
Власти региона подчеркивают, что всесторонняя помощь бойцам на передовой — это не только долг, но и обязанность. «Совместно с командованием ВВО делаем всё, чтобы каждый воин-дальневосточник вернулся домой к своей семье с победой», — добавил Дмитрий Демешин.