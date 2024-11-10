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Средства ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 23 украинских дрона, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА: 17 БПЛА — над территорией Брянской области, три — над территорией Ростовской области, два — над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области», — говорится в релизе.

В Брянске из-за атаки беспилотника загорелись нежилые строения, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте.

В Ростовской области дроны пытались атаковать Каменск-Шахтинский, там никто не пострадал, написал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.