Средства ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА: 17 БПЛА — над территорией Брянской области, три — над территорией Ростовской области, два — над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области», — говорится в релизе.
В Брянске из-за атаки беспилотника загорелись нежилые строения, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте.
В Ростовской области дроны пытались атаковать Каменск-Шахтинский, там никто не пострадал, написал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.