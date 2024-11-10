В Раменском сбиты четыре беспилотника, летевших на Москву

В 8:37 мск мэр написал об уничтожении над округом двух беспилотников. В 8:44 мск были сбиты еще два БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В двух московских аэропортах — Домодедово и Жуковский — с 8:03 мск введены ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации. До этого Msk1.ru писал об ограничениях работы Внуково.
В утренней сводке Минобороны, опубликованной в 8:22 мск, говорилось, что в ночь на 10 ноября над российскими регионами уничтожены 23 беспилотника. Московская область в сводке не упоминалась.
Последний раз об атаке беспилотников на Московскую область сообщалось 20 октября. Тогда один БПЛА, летевший в сторону Москвы, был сбит в Раменском городском округе. Пострадавших и разрушений не было.