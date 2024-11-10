Партию техники передал в зону СВО губернатор Хабаровского края

В зону проведения спецоперации отправили партию средств боевого применения, куда вошли тысяча дронов с системами управления к ним и больше 60 тепловизоров. Кроме того, по поручению губернатора в регионе создана автономная некоммерческая организация «Роботизированные комплексы Хабаровского края» в которой действует Научно-технический центр. Она будет являться «одним окном» по разработке и производству продукции для нужд СВО.