Партию техники передал в зону СВО губернатор Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин принял участие в церемонии передачи беспилотников, купленных региональным правительством, отдельному гвардейскому соединению ордена Кутузова Восточного военного округа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В зону проведения спецоперации отправили партию средств боевого применения, куда вошли тысяча дронов с системами управления к ним и больше 60 тепловизоров. Кроме того, по поручению губернатора в регионе создана автономная некоммерческая организация «Роботизированные комплексы Хабаровского края» в которой действует Научно-технический центр. Она будет являться «одним окном» по разработке и производству продукции для нужд СВО.
Объемы производства беспилотников будут наращивать, а также планируется повышать их тактико-технические характеристики с учетом опыта военных.
Также Дмитрий Демешин вручил командованию воинской части документы на технику. После этого он провел рабочее совещание по организации деятельности созданной организации.