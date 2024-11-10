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Партию техники передал в зону СВО губернатор Хабаровского края

Военным отправили 1000 дронов с системами управления и больше 60 тепловизоров.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин принял участие в церемонии передачи беспилотников, купленных региональным правительством, отдельному гвардейскому соединению ордена Кутузова Восточного военного округа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В зону проведения спецоперации отправили партию средств боевого применения, куда вошли тысяча дронов с системами управления к ним и больше 60 тепловизоров. Кроме того, по поручению губернатора в регионе создана автономная некоммерческая организация «Роботизированные комплексы Хабаровского края» в которой действует Научно-технический центр. Она будет являться «одним окном» по разработке и производству продукции для нужд СВО.

Объемы производства беспилотников будут наращивать, а также планируется повышать их тактико-технические характеристики с учетом опыта военных.

Также Дмитрий Демешин вручил командованию воинской части документы на технику. После этого он провел рабочее совещание по организации деятельности созданной организации.