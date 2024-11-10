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В Харькове прогремела серия взрывов

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Серия взрывов прогремела на севере Харькова, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Источник: State Emergency Service of Ukraine

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 10.22 мск, в Харьковской и соседней Сумской областях Украины звучит воздушная тревога.

«Взрывы в северной части Харькова», — говорится в сообщении.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.