Париж намерен поставить Киеву новую партию ракет SCALP

Ранее в интервью газете Le Journal du Dimanche министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Париж поддерживает Украину «не из альтруизма», а ради сохранения собственного авторитета в Европе. Он утверждал, что именно Франция подтолкнула своих партнеров к расширению военной поддержки Киева, включая поставки танков, дальнобойных вооружений и средств ПВО. По его словам, поражение Украины повлияет на «оборонный авторитет» Франции в Европе. В интервью газете Le Parisien он также заявил, что Франция считает первоочередной задачей согласовать официальное приглашение Украины в НАТО, хотя и признал, что сам процесс вступления в альянс может быть довольно долгим.